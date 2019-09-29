الأحوال المدنية…توضح حقيقة ما نشر بأنه يمكن للمرأة استخراج هوية…

شهدت السعودية العديد من التعديلات والتغييرات على المستوى المجتمع والعالم، وبناءً على ذلك جاء تسأل أحد المواطنين السعوديين عبر تغريدة على حساب “الأحوال المدنية” على موقع “تويتر”، هل يمكن أن تكون صورة المواطنة في بطاقة الهوية دون حجاب، وجاء رد الأحوال المدنية على هذا التساؤل: بأنه لا يمكن ذلك.

الأحوال المدنية لا يمكن استخراج الهوية للمواطنة السعودية بدون حجاب

أكدت الأحوال المدنية بأن ما تم تداوله لا صحة منه بما يخص استخراج بطاقة الأحوال المدنية للمواطنة بدون حجاب، وأكد أيضاً أن حصول المرأة على الهوية لا يعني ذلك إسقاط اسمها من دفتر العائلة.

وأضحت الأحوال المدنية في سياق الحديث، أنه من الممكن تغير الصورة في حال تجديد بطاقة الهوية، وكذلك في حال عدم تطابق الصورة، وأكدت أنه يتم تجديد بطاقة الهوية كل عشر سنوات.

كانت المملكة قد أعلنت يوم الجمعة الماضية، عن إطلاق التأشيرة السياحية الإلكترونية، مما أدى هذا الخبر إلى انتشار واسع جداً في جميع أنحاء العالم.

وما زالت المملكة العربية السعودية تسعى لتحقيق 80 مشروع كما هو محدد في رؤية المملكة 2030، التي تم الإعلان عنها في 2016، والتي تنتهي في الموعد المحدد، جاءت هذه الخطة ما بعد النفط، والمبلغ المقدر للمشروع الواحد ما لا يقل عن 3.7 مليار ريال سعودي، وتصل إلى 20 مليار ريال سعودي مثل مشروع مترو الرياض.