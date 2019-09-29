شروط الحصول على التأشيرة السياحية للمملكة العربية السعودية 1441 هجريًا

أعلنت المملكة العربية السعودية عن بدء منح التأشيرة السياحية لدخول المملكة دون الحصول على تأشيرة بشكل مسبق، وذلك لعدد تسعة وأربعين دولة من بينها ثماني وثلاثين دولة أوروبية، وسبعة دول أسيوية، ويأتي هذا في إطار سعي المملكة السعودية في تنشيط قطاع السياحة من خلال إالعلان عن تلك التأشيرة تزامنًا مع الاحتفالات الخاصة بالسياحة.

التأشيرة السياحية للمملكة العربية السعودية

أطلقت المملكة العربية السعودية التأشيرة السياحية لدخول الممكلة لمواطنين 49 دولة، حيث يمكن الحصول على تلك التأشيرة من خلال المنصة الإلكترونية، كما يمكن أيضًا الحصول عليها عند الوصول من خلال مطارات ومنافذ الممكلة البرية والبحرية الدولية.

وتمتاز تلك التأشيرة بصلاحية لمدة عام كامل من تاريخ الصدور ، على أن تكون مدة الإقامة داخل المملكة لكل زيارة 90 يومًا، وألاتزيد الإقامة عن 180 يومًا خلال العام الواحد.

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وأكدت المملكة العربية السعودية على عدم إداء الحج والعمرة من خلال التأشيرة السياحية خلال موسم الحج، كما يتم منع دخول مكة المكرمة والمدينة المنورة للسائيحن غير المسلمين.

كما تشمل تلك التأشيرة تسعة وأربعين دولة وعلى رأسها كل من فرنسا – هولندا – ألمانيا – إيطاليا – البرتغال – النرويج – الصين – اليابان – ماليزيا – كوريا الجنوبية – سنغافورة – سلطنة بروناي – كازخستان – أستراليا – نيوزيلندا – الولايات المتحدة الأمريكية – كندا.

شروط التأشيرة السياحية للمملكة العربية السعودية

حددت المملكة العربية قيمة التأشيرة السياحية بأربعمائة وأربيعن ريال سعودي، كما يتم دخول المملكة من المنافذ التالية: مطار الملك خالد بالرياض – مطار الملك فهد بالدمام – مطار الملك عبد العزيز بجدة – مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة – منفذ جسر الملك فهد البري – منفذ البطحاء البري، وذلك طبقًا للشروط التالية: