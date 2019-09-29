شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تعلن توفر 10.591 وظيفة شاغرة للسعوديين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أعلنت وزارة الصحة توفر 10.591 وظيفة شاغرة لحاملي درجة البكالوريوس في تخصصي «الطب العام، التمريض». وأوضحت «الصحة» عبر حسابها في «تويتر» اليوم (الأحد) أن التقديم يتم من خلال الرابط التالي: https://s.moh.gov.sa/jobs، وذلك ابتداء من 2019/9/29 إلى 2019/10/13، مشيرة إلى أن الوظائف مخصصة للسعوديين فقط.



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