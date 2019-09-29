شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني جدة» يباشر حريقاً في محطة قطار الحرمين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

سجلت الحركة المرورية في الشوارع والميادين والمحاور الرئيسية المحيطة بمحطة قطار الحرمين في حي السليمانية بجدة، كثافة مرورية مرتفعة، تزامنا مع فترة الذروة لخروج المدارس والموظفين من أعمالهم، صاحبها انتشار كبير لرجال المرور للعمل على توزيع الكثافات وتسيير حركة السيارات وتحويل الحركة المرورية في بعض الطرقات بهدف تخصيصها لمركبات الطوارئ والإطفاء، لمباشرة حريق المحطة.

وشهدت الحركة المرورية بمحافظة جدة ظهر اليوم (الأحد) تباطؤاً في حركة سير السيارات على طرق (الحرمين السريع، فلسطين، بني مالك، أبي ذر الغفاري، الأمير ماجد بن عبدالعزيز «التحلية»).

طرق بديلة

ونبه مدير العلاقات العامة بمرور جدة العقيد زيد الحمزي إلى ضرورة سلوك الطرق البديلة لحين سحب الكثافة المرورية وفتح الطرق لمركبات الطوارئ، ومن هذه الطرق البديلة (طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز، فلسطين، الملك عبدالله، الجامعة، الملك عبدالعزيز «شمال - جنوب»)، مشددا في حديثه لـ«الخليج 365» على ضرورة الابتعاد عن موقع الحريق، وتفعيل خطط الطوارئ، بمتابعة ووجود ميداني من مدير مرور جدة العميد سلمان الجميعي.

مباشرة الحريق

وكانت الأجهزة المختصة قد باشرت ظهر اليوم (الأحد) إخماد حريق شب في سطح أحد مباني محطة قطار الحرمين في حي السليمانية.

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وأعلنت «صحة جدة» نقل 5 مصابين في الحادثة للمستشفى لتلقي العلاج، في حين عملت 16 فرقة طبية من عدة جهات في موقع الحريق.

وكانت سحب الدخان قد شوهدت من مسافات بعيدة، فيما انتقلت فرق الإطفاء التابعة للدفاع المدني بجدة إلى الموقع، وعملت على الوصول إلى بؤرة الحريق للسيطرة عليه، حيث تتواصل الجهود لإخماده، فيما لم يصدر حتى اللحظة أي بيان عن الحادثة.

وكشف شهود لـ«الخليج 365» أن الحريق بدأ وقت صلاة الظهر في الدور الرابع، ولم يسفر عن إصابات، وتم إخلاء المحطة بالكامل، وإيقاف جميع الرحلات، وما زالت الجهود مستمرة من الدفاع المدني للسيطرة على الحريق.

و‏أخلت فرق الدفاع المدني عدداً من الموجودين في الدور الرابع من محطة قطار الحرمين بجدة في حي السليمانية، ‏فيما أكدت مصادر لـ«الخليج 365» عدم تسجيل أي حالات إصابة حتى الساعة، فيما تتواصل عمليات الإطفاء التي شهدت توافد عدد إضافي من فرق الإطفاء إلى الموقع.

"الخليج 365" ترصد جهود إخماد الحريق

وانفردت "الخليج 365" بنشر الفيديوهات والصور أولاً بأول من داخل المحطة التي شهدت إخلاء كافة الموجودين بداخلها، فيما تتواصل عمليات الإخماد بالموقع.

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