وزارة الثقافة تطلق أكبر مسابقة لتمويل الأفلام السعودية بجوائز تصل إلى 40 مليون ريال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أطلقت وزارة الثقافة اليوم الأحد مسابقة "ضوء" لدعم الأفلام السعودية ضمن برنامج جودة الحياة، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وذلك لتمكين المواهب الوطنية الناشطة في مجال صناعة الأفلام عبر 4 مسارات، تشمل دعم نصوص السيناريو وتطويرها ودعم إنتاج الأفلام، إلى جانب دعم أفلام الطلاب السعوديين الذين يدرسون تخصص صناعة الأفلام في المعاهد والجامعات العالمية.

وتستقبل المسابقة طلبات صناع الأفلام من كتاب السيناريو والمخرجين الراغبين في المشاركة عبر المنصة الالكترونية https://engage.moc.gov.sa/film خلال فترة التسجيل التي تمتد لـ 3 أشهر من 29 سبتمبر إلى 29 ديسمبر 2019م، وستخضع جميع المشاركات للتقييم من لجان التحكيم المختصة لاختيار مشاريع الأفلام الفائزة في كل مسار من مسارات المسابقة، والتي سيُعلن عنها في 20 فبراير 2020م.

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وتهدف وزارة الثقافة من تنظيمها للمسابقة لدعم المواهب الوطنية المتخصصة في الصناعة السينمائية، وتوفير منصة تمويل ودعم لوجستي لإنتاج الأفلام السعودية، بمجموع جوائز يصل إلى 40 مليون ريال، وفق برنامج عمل احترافي يشمل مراحل ما قبل وأثناء وما بعد الإنتاج، حيث ستعمل المسابقة على دعم صناع الأفلام وتوفير أوجه المساعدة كافة التي يحتاجونها لإنتاج أفلامهم، وفق المعايير المتعارف عليها، كما تهدف لخلق حراك إنتاجي في الساحة المحلية، يساعد على تأسيس بنية تحتية للإنتاج، ومسارات مهنية واضحة للمشتغلين في قطاع الأفلام من مختلف تخصصات الصناعة الفيلمية في المملكة.

وتنقسم مسابقة "ضوء" لدعم الأفلام إلى 4 مسارات رئيسية هي: مسار "نص مكتمل" الذي سيوفر دعما كليا أو جزئيا لإنتاج الفيلم، ومسار "نص تحت التطوير" الذي سيوفر دعما لكتابة نص الفيلم بشكل كامل ومن ثم إنتاجه، ومسار "طلاب صناعة الأفلام" الموجه لدعم الطلاب السعوديين الذين يدرسون صناعة الأفلام في الخارج، ومسار "الأفلام المكتملة" الذي يوفر دعما للأفلام السعودية التي تم إنتاجها وتحتاج إلى دعم في التوزيع والعرض والمشاركات المحلية والدولية.

وتندرج المسابقة ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة، أحد برامج رؤية المملكة 2030، وهي أكبر مسابقة من نوعها لدعم الأفلام السعودية، حيث يبلغ إجمالي الدعم الذي ستقدمه لصناعة الأفلام السعودية قرابة الـ 40 مليون ريال، وستدعم بها نحو 35 مشروعا سينمائيا سعوديا، ما بين أفلام طويلة وقصيرة سيُنفذ إنتاجها في الفترة التي تعقب المسابقة، لتكون رصيدا يضاف إلى رصيد السينما السعودية الناشئة.

وتضم المنصة الالكترونية https://engage.moc.gov.sa/film المعلومات كافة التي يحتاجها صناع الأفلام الراغبين في المشاركة، ابتداء من طريقة التسجيل وانتهاء بالشروط والأحكام المتعلقة بكل مسار من مسارات المسابقة، كما تقدم المنصة وصفا للمعايير والمتطلبات التي ينبغي على كاتب السيناريو أو المخرج أو المنتج التقيد بها لإتمام مشاركته في مسارها الصحيح.