، إمارة مكة: 16 فرقة طبية و26 للإطفاء يباشرون حريق قطار الحرمين بجدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - مصادر "الخليج 365": اقتحام منطقة انبعاث النيران خلال الساعات المقبلة

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها في "تويتر" أنه تم نقل 5 مصابين للمستشفى؛ إثر الحريق الذي اندلع في محطة قطار الحرمين بمحافظة جدة، بينما بلغ عدد الفرق الطبية 16 فرقة من عدة جهات تعمل في موقع الحريق.

وعلمت "الخليج 365" من مصادرها أن أكثر من 26 فرقة إطفاء وإنقاذ من الدفاع المدني بمحافظة جدة تعمل على إخماد الحريق، بالإضافة إلى طائرتين من طيران الأمن.

وأضافت المصادر أن الحريق اندلع بالدور الرابع، وأن فرق الإنقاذ ستعمل على اقتحام منطقة انبعاث النيران خلال الساعات المقبلة، بيد أن الزجاج المتناثر قد يكون عائقاً.