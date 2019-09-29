محمد بن مسعود - الدمام - عبر منصة "أبشر توظيف" بالوزارة أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، نتائج المرشحين للقبول النهائي للمتقدمين للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم (49) للعام الدراسي 1441هـ. وأوضحت الإدارة أنه يمكن معرفة نتائج القبول ومواعيد تسليم الوثائق من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لمنصة "أبشر توظيف" بوزارة الداخلية على الرابط: WWW.joBS.sa . 29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441 05:17 PM عبر منصة "أبشر توظيف" بالوزارة Advertisements "الداخلية" تعلن نتائج القبول النهائي لدورة تأهيل الضباط الجامعيين "الداخلية" تعلن نتائج القبول النهائي لدورة تأهيل الضباط الجامعيين أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، نتائج المرشحين للقبول النهائي للمتقدمين للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم (49) للعام الدراسي 1441هـ. وأوضحت الإدارة أنه يمكن معرفة نتائج القبول ومواعيد تسليم الوثائق من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لمنصة "أبشر توظيف" بوزارة الداخلية على الرابط: WWW.joBS.sa . الكلمات المفتاحية ، "الداخلية" تعلن نتائج القبول النهائي لدورة تأهيل الضباط الجامعيين ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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