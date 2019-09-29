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استقبل أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، الأحد، سفير جمهورية الأرجنتين لدى المملكة، مارسيلو جيلاردوني.
تبادل الجانبان خلال اللقاء، الأحاديث الودية، وبحثا عددًا من الموضوعات المشتركة.
29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441 04:42 PM
بحثا عددًا من الموضوعات المشتركةأمير الرياض يستقبل سفير الأرجنتين لدى المملكة
استقبل أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، الأحد، سفير جمهورية الأرجنتين لدى المملكة، مارسيلو جيلاردوني.
تبادل الجانبان خلال اللقاء، الأحاديث الودية، وبحثا عددًا من الموضوعات المشتركة.
، أمير الرياض يستقبل سفير الأرجنتين لدى المملكة ،
المصدر : الخليج 365
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