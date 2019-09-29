، أمير الرياض يستقبل سفير الأرجنتين لدى المملكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - بحثا عددًا من الموضوعات المشتركة

استقبل أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، الأحد، سفير جمهورية الأرجنتين لدى المملكة، مارسيلو جيلاردوني.

تبادل الجانبان خلال اللقاء، الأحاديث الودية، وبحثا عددًا من الموضوعات المشتركة.