، خلل حساس المكابح ينتهي باستدعاء 457 مركبة "سوبارو" بالمملكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - "التجارة" دعت للتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء 457 مركة من نوع سوبارو لخلل في حساس المكابح .

وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر: "التجارة" استدعاء 457 مركبة سوبارو"Impreza / WRX-STI / XV / Forester" سنة الصنع 2008 – 2017 لخلل في حساس المكابح يؤدي إلى إضاءة مؤشر المكابح، بالإضافة إلى عدم القدرة على تشغيل المحرك وعدم القدرة على نقل ذراع الحركة إلى وضع (P) .

ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول الرقم المتسلل للمركبة والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.