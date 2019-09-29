أخبار السعودية | الكشف عن تفاصيل حريق قطار الحرمين وحقيقة وجود مصابين أو وفيات

أكدت الصحف السعودية منذ قليل وقوع حريق داخل محطة قطار الحرمين، وذلك في مدينة جدة، مؤكدة بأن الحماية المدنية قد بدأت في إخماد الحريق، والذي نشب في سطح أحد مباني محطة القطار في حي السليمانية، وهذا دون وقوع أي إصابات أو حالات وفاة حتى الآن

وخلال هذا التقرير من موقع “عرب نيوز” سوف نتابع معاكم تفاصيل حريق محطة قطار الحرمين، وكذلك نستعرض كل البيانات الرسمية التي صدرت عن الجهات المسؤولة في المملكة العربية السعودية حول هذا الحريق الذي نجحت أخباره في تصدر السوشيال ميديا على مدار الساعات الماضية.

تفاصيل حريق قطار الحرمين في السعودية

بحسب ما أشارت إليه التقارير الإعلامية صباح اليوم الأحد، فإن النيران والدخان المتصاعد قد تمت مشاهدته من مسافات بعيدة للغاية، وهو الأمر الذي جعل فرق الإطفاء تنتقل مباشرة إلى مكان الحريق من أجل السيطرة عليه وإخماد النيران في أسرع وقت ممكن.

وأشارت المصادر الرسمية في المملكة العربية السعودية، أن قوات الأمن والإطفاء تحاول السيطرة على الحريق حتى هذه اللحظة، ولذلك فإنه لا توجد أي بيانات رسمية قد صدرت حتى الآن من أجل الكشف عن حجم الخسائر المادية الفادحة.

حقيقة وجود مصابين في حريق محطة قطار الحرمين

كانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى وجود مصابي جراء حريق محطة قطار الحرمين، ولكن كافة المصادر الرسمية تؤكد بأنه لم يصدر بعد أي بيان رسمي للحديث حول هذا الأمر لحين اللحظة، مطالبة جميع وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة فيما تم نشره من أخبار بخصوص هذا الحادث.