فيديو: مشاهد أولية عن حريق قطار الحرمين في جدة

أعلنت ادارة منطقة مكة من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر"، اليوم الأحد، أن فرق الإطفاء والإنقاذ بالدفاع المدني السعودي بجدة، باشرت في إطفاء حريق اندلع في سقف محطة قطار الحرمين بالسليمانية.

وأوضحت إمارة المنطقة، أن الفرق لا زالت تعمل على إطفاء الحريق، موضحة أنه لم تسجل حتى الآن أي إصابات، وفق الاحصائيات الأولية التي وردت عن الجهات المعنية.

وأدى حريق قطار الحرمين إلى إيقاف رحلات القطار، حيث ارتفعت ألسنة اللهب إلى مسافات بعيدة فيما يجري إخلاء صالات المحطة من الموظفين والركاب، حيث ذكر موقع "سبق" أن الجهات المختصة استعانت بالطيران العمودي في عمليات الإطفاء.

بدوره، قال موقع صحيفة "سبق"، إن فرق الإطفاء والإنقاذ بالدفاع المدني بمحافظة جدة تباشر حريق متطور بمحطة قطار الحرمين بالسليمانية بالمحافظة.