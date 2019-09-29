شاهد: تغريدات والد قاتل اللواء عبدالعزيز الفغم الدكتور مشعل آل علي

أعلنت الجهات الأمنية بمكة عن اسم الجاني الذي اطلق النار على اللواء عبدالعزيز الفغم ويُدعى/ ممدوح بن مشعل آل علي.

وكان قد نشر والد الجاني الدكتور مشعل ممدوح آل علي عدد من التغريدات على حسابه الرسمي في تويتر عقب الحادث قائلاً: بسم الله على نفسي وأهلي وذريتي وبلدي بسم الله خير الأسماء الذي لايضرمعه أذى الكافي الشافي الذي لايضر مع اسمه شيء فى الأرض ولابالسماء وهو السميع العليم ورفع الله عنا السوء والأذى بلاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم وصل اللهم على محمدوآله نستغفرالله ونتوب إليه ياذ الجلال والإكرام.

وأضاف: مع التجليات الإلهيه والرحمات الربانية نسألك أن تغفر لعبدك الفغم الوفي ابن الأوفياء، لهالدعوات بالغفران والشهادة، وللغادرنقول رفعتيه الى مقعد عليا بعد إن كان في الدنيا ملازما لولي امرناوالد الجميع سلمان أعزه الله فكل السعوديين له دروعاوجندا عظم الله أجور.

وختم تغريداته قائلاً: ولاة أمرنا وقادات الحرس الملكي وأسرته بنيه وذوية والشعب السعودي.

وكان قد صرّح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه في مساء يوم السبت الموافق 29/ 1/ 1441هـ، وعندما كان اللواء بالحرس الملكي/ عبدالعزيز بن بداح الفغم، في زيارة لصديقه تركي بن عبدالعزيز السبتي، بمنزله بحي الشاطئ بمحافظة جدة، دخل عليهما صديق لهما يُدعى/ ممدوح بن مشعل آل علي، وأثناء الحديث تَطَوّر النقاش بين اللواء (عبدالعزيز الفغم) و(ممدوح آل علي)؛ فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار على اللواء/ عبدالعزيز الفغم رحمه الله؛ مما أدى إلى إصابته واثنين من الموجودين في المنزل، هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية.. وعند مباشرة الجهات الأمنية للموقع الذي تَحَصّن بداخله الجاني، بادرها بإطلاق النار رافضًا الاستسلام؛ الأمر الذي اقتضى التعامل معه بما يحيّد خطره.