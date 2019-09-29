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نشر الدكتور مشعل ممدوح آل علي ، والد الجاني في واقعة استشهاد اللواء عبد العزيز الفغم ، عدد من التغريدات على حسابه الرسمي في تويتر عقب الحادث.
وقال والد قاتل اللواء الفغم في تغريداته على حسابه الشخصي ” بسم الله على نفسي وأهلي وذريتي وبلدي بسم الله خير الأسماء الذي لا يضر معه أذى الكافي الشافي الذي لايضر مع اسمه شيء فى الأرض ولابالسماء وهو السميع العليم ورفع الله عنا السوء والأذى بلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وصل اللهم على محمد وآله نستغفرالله ونتوب إليه ياذ الجلال والإكرام.
ووصف الدكتور أبنه بالغادر حيث أضاف “مع التجليات الإلهيه والرحمات الربانية نسألك أن تغفر لعبدك الفغم الوفي ابن الأوفياء، له الدعوات بالغفران والشهادة، وللغادر نقول رفعتيه الى مقعد عليا بعد إن كان في الدنيا ملازما لولي امرنا والد الجميع سلمان أعزه الله فكل السعوديين له دروعا وجندا عظم الله أجور.
وختم تغريداته قائلاً: ولاة أمرنا وقادات الحرس الملكي وأسرته بنيه وذوية والشعب السعودي.
وهذه صورة القاتل ممدوح مشعل آل علي حيث يعمل فني طائرات
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من 《مشعل آل علي》 والد قاتل اللواء “عبدالعزيز الفغم” .. هكذا وصف ابنه! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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