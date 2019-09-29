الحربي: بدأنا فعليًا في خضم التغيّرات الفصلية.. أمطار غزيرة على مناطق واسعة

توقَّع خبير الأرصاد الجوية علي الحربي، تكوُّن السحب الرعدية بالمرتفعات الجبلية، وبشكل أكثر قوة على المنحدرات والمرتفعات الأقل ارتفاعًا من جازان، وحتى المدينة المنورة.

وأشار الحربي، إلى أن الأمطار ستكون غزيرة على مناطق واسعة من جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، وأجزاء من منحدرات ومرتفعات المدينة المنورة، بجانب نشوات ممطرة على أجزاء من نجد وحايل.

وعبر سلسلة تغريدات، نشرها الحربي على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال: بدأنا فعليًا في خضم التغيّرات الفصلية المناخية، وهذه التغيّرات المتسارعة تشمل جميع الطبقات من السطح، وحتى أعلى طبقات الجو العليا، وهذه التغيّرات في منظومة الغلاف الجوي برمته لها في كل عام وجه خاص، لافتًا إلى أن التغيّرات في مدخل موسم الأمطار هذا العام، تأخذ الوجه الإيجابي.

وأضاف: نحن بلا شك في مقدمات الوسم، والبعض يسميه قلابد الوسم، والبعض الآخر يسميه خطام الوسم، وهذه الفترة مهمة؛ لأنها تعطي شيئًا من التصوّر العام لما بعدها، مُشيرًا إلى أنه إذا كانت التغيرات الفصلية في منظومة الغلاف الجوي تأخذ الوجه الإيجابي، فهي من الدلائل الجميلة لفترة خصب للوسم، ومن الدلائل الجيدة النشاط المداري الإيجابي.