بالصور.. أمانة الطائف تعدم حمولة دجاج مجهولة المصدر بالسيل الصغير

أعدمت أمانة الطائف، ممثلة في بلدية السيل الصغير، أكثر من 198 كجم من الدجاج مجهول المصدر، الذي تم ضبطه بداخل شاحنه لنقل البضائع «لا يحمل تاريخًا للإنتاج والانتهاء».

وكانت الدوريات الأمنية ضبطتها خلال تنقلها داخل نطاق خدمات الفرع .

وأوضحت وكالة الخدمات والبلدية الفرعية أنه تم إتلاف الكميات المضبوطة؛ لمخالفتها للاشتراطات الصحية وبيئة النقل، وعدم وجود تواريخ إنتاج أو انتهاء على المغلفات، إضافة لمجهولية مصدرها.

وطبق مراقبو الفرع لائحة الغرامات والجزاءات على المخالف، كما يتم التنسيق بين الأمانة وشركائها على دعم الجهد الرقابي وتوعية المستهلكين، وتعزيز دور المواطن كشريك للأمانة في الدور الرقابي .

ويجري العمل حالياً على تطبيق برنامج رقابي مكثف على المطاعم والمطابخ ومنافذ بيع المواد الغذائية للحد من الظواهر المخالفة للاشتراطات الصحية، والتوعية بضرورة تطبيق المعايير المثالية للحفاظ على بيئة التحضير والإعداد للأطعمة.