أكّد المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة سعيد سرحان، أنَّ فرق الدفاع المدني تباشر حريقًا اندلع في محطة قطار الحرمين بالسليمانية.
وقال متحدث الدفاع المدني، في تصريحات لـ«عاجل»: إنَّ الفرق لا تزال تكافح الحريق دون تسجيل إصابات حتى الآن.
يأتي ذلك، فيما أكّدت مصادر «عاجل»، أنَّ فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر في حالة استنفار.
كانت هذه تفاصيل خبر حريق في محطة قطار الحرمين بالسليمانية.. و«مدني جدة» يباشر الحادث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.