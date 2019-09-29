حريق في ‫محطة ‫قطار الحرمين‬ بالسليمانية.. و«مدني جدة» يباشر الحادث‬

أكّد المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة سعيد سرحان، أنَّ فرق الدفاع المدني تباشر حريقًا اندلع في ‫محطة ‫قطار الحرمين بالسليمانية.

وقال متحدث الدفاع المدني، في تصريحات لـ«عاجل»: إنَّ الفرق لا تزال تكافح الحريق دون تسجيل إصابات حتى الآن.

يأتي ذلك، فيما أكّدت مصادر «عاجل»، أنَّ فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر في حالة استنفار.

