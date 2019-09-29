السعودية اليوم / أمطار على مكة المكرمة



مكة المكرمة 30 محرم 1441هـ الموافق 29 سبتمبر 2019م واس

هطلت اليوم أمطار غزيرة إلى متوسطة على مكة المكرمة والمراكز التابعة لها ارتوت على إثرها الأرض.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

16:54ت م

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