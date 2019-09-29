السعودية اليوم / سمو نائب أمير الشرقية يشرف حفل أهالي بقيق



الدمام 30 محرم 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 م واس

شرف صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية اليوم، حفل أهالي بقيق بمناسبة زيارة سموه للمحافظة.

ولدى وصول سموه لمقر الحفل عزف السلام الملكي، ثم توجه سموه لقاعة الاحتفال، حيث بدأ الحفل الخطابي بآيات من الذكر الحكيم، تلاها كلمة أهالي محافظة بقيق ألقاها مدير مكتب التعليم بالمحافظة مرعي بن محمد البارقي، بين فيها فرحة أهالي بقيق بالمقدم الميمون لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية, مضيفاً أن هذا منهج اعتاده المواطنون من قادتهم بالوقوف على المشروعات وتلمس احتياجاتهم.

وأشار إلى أن ما شهدته محافظة بقيق مؤخراً لم يزد أهلها إلا التفافاً حول قيادتهم، مؤكداً أن بقيق في قلب اهتمام القيادة بما تشهده من مشروعات آخرها تدشين مدينة الملك سلمان للطاقة، مباركاً بمناسبة اليوم الوطني ٨٩ باسمه وباسم أهالي بقيق لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، وسمو أمير الشرقية وسمو نائبه، سائلًا الله أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على الوطن بخير، وأن يحفظ بلادنا ويزيدها أمناً ورخاءً واستقراراً.

بعد ذلك قدم عدد من الأبناء الطلاب لوحة وطنية حملت معاني الفخر والاعتزاز بالوطن وقيادته، وما ننعم به من نعمة الأمن والاستقرار.

وحضر الحفل أصحاب الفضيلة قضاة بقيق، ومسؤولي الدوائر الحكومية .

// انتهى //

16:52ت م

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