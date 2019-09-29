السعودية اليوم / "السعودية" تكرّم منسوبيها من أصحاب الأداء المميز في خدمة المؤسسة وضيوفها



جدة 30 محرم 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 م واس

كرمت المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية

وأوضح مساعد المدير العام التنفيذي للشؤون الإدارية والأنظمة المهندس خالد بن فهد الحزيم في كلمة ألقاها , أن هذا التكريم يأتي ضمن استراتيجية الموارد البشرية في تقدير أصحاب الأداء المميز والجهود المخلصة بما يعزز هذه الجهود المخلصة والتحفيز لمضاعفتها، مؤكداً اهتمام المؤسسة بالاستثمار في العنصر البشري كونه العنصر والمورد الأهم للمؤسسة عبر استقطاب وتأهيل أبناء وبنات الوطن وتمكينهم في قطاعات المؤسسة ومجموعة شركاتها، وتقدير الجهود المميزة وتكريم أصحابها.

من جانبه, أثنى مدير عام الخطوط السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر على الجهود المخلصة من منسوبي المؤسسة في مختلف مواقع العمل وتفانيهم من أجل إنفاذ برنامج التحول الاستراتيجي للمؤسسة والخطة الاستراتيجية SV2020 ، منوهاً بما جرى تحقيقه من إنجازات ونجاحات ضمن الركائز الرئيسة للتحول وفي مقدمتها الاستثمار في العنصر البشري وتحديث وتنمية الأسطول ورفع الكفاءة التشغيلية وتطوير الخدمات والمنتجات بتوفيق الله ثم بفضل الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة وجهود رأسمالها البشري وموردها الأهم أبنائها وبناتها الذي يبرهنون يوما بعد آخر على تميزهم وكفاءتهم.

// انتهى //

16:42ت م

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جدة 30 محرم 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 م واسكرمت المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية من خلال قطاع الشؤون الإدارية والأنظمة, 89 موظفاً وموظفة من مختلف المستويات الوظيفية في قطاعات المؤسسة ومجموعة شركاتها نظير أدائهم خلال العام الحالي تقديراً لجهودهم المميزة وتفانيهم في خدمة ضيوف المؤسسة وإسهامهم في إنجاز مبادرات برنامج التحول وتحقيق أهدافه الاستراتيجية.وأوضح مساعد المدير العام التنفيذي للشؤون الإدارية والأنظمة المهندس خالد بن فهد الحزيم في كلمة ألقاها , أن هذا التكريم يأتي ضمن استراتيجية الموارد البشرية في تقدير أصحاب الأداء المميز والجهود المخلصة بما يعزز هذه الجهود المخلصة والتحفيز لمضاعفتها، مؤكداً اهتمام المؤسسة بالاستثمار في العنصر البشري كونه العنصر والمورد الأهم للمؤسسة عبر استقطاب وتأهيل أبناء وبنات الوطن وتمكينهم في قطاعات المؤسسة ومجموعة شركاتها، وتقدير الجهود المميزة وتكريم أصحابها.من جانبه, أثنى مدير عام الخطوط السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر على الجهود المخلصة من منسوبي المؤسسة في مختلف مواقع العمل وتفانيهم من أجل إنفاذ برنامج التحول الاستراتيجي للمؤسسة والخطة الاستراتيجية SV2020 ، منوهاً بما جرى تحقيقه من إنجازات ونجاحات ضمن الركائز الرئيسة للتحول وفي مقدمتها الاستثمار في العنصر البشري وتحديث وتنمية الأسطول ورفع الكفاءة التشغيلية وتطوير الخدمات والمنتجات بتوفيق الله ثم بفضل الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة وجهود رأسمالها البشري وموردها الأهم أبنائها وبناتها الذي يبرهنون يوما بعد آخر على تميزهم وكفاءتهم.// انتهى //16:42ت م0150

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