السعودية اليوم / 365 طالباً وطالبة ينتظمون في 27 برنامجاً للدراسات العليا بجامعة جازان



جيزان 30 محرم 1441هـ الموافق 29 سبتمبر 2019م واس

بلغ عدد الطلاب والطالبات المنتظمين في برامج الدراسات العليا بجامعة جازان في العام الحالي 1441 هـ (365) طالباً وطالبة في 27 برنامجاً بمختلف التخصصات.

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور محمد بن حسن أبو راسين أن عدد المقبولين في برامج الدراسات العليا لهذا العام بلغ (120) طالباً وطالبة, فيما بلغ عدد المقبولين خلال الفترة الماضية 245 طالباً وطالبة في مختلف التخصصات.

وبين أن عمادة الدراسات العليا بجامعة جازان حرصت على تنفيذ العديد من البرامج والتخصصات الأكاديمية لنيل درجتي الماجستير والدبلوم العالي، وفتحت المجال للطلاب والطالبات لتحقيق رغباتهم في العديد من التخصصات التي تتواكب ورؤية المملكة 2030.

من جانبه أكد عميد الدراسات العليا بالجامعة الدكتور علي بن حسين صميلي عمل عمادة الدراسات العليا على تمكين الطلاب والطالبات في عدد من التخصصات وبما يحقق لهم الاستفادة من الخبرات والكفاءات التي تضمها جامعة جازان من أعضاء هيئة تدريس في مختلف التخصصات العلمية والنظرية المقدمة لهم ويتلقون تعليمهم بها في كليات "التربية والعلوم والآداب والعلوم الإنسانية والشريعة والقانون".

وإشار في ختام تصريحه إلى أن العمادة استحدثت مؤخراً (20) برنامجاً للماجستير والدبلوم العالي في عدد من التخصصات ستبدأ الدراسة بها مطلع العام الجامعي القادم 1442هـ في كليات " كلية الطب، والصيدلة، والهندسة" , بما يسهم في طرح برامج نوعية تلبي احتياجات سوق العمل وتجعل من تلك البرامج رافداً من روافد التنمية المستدامة للمملكة في مختلف المجالات والتخصصات.

//انتهى//

16:27ت م

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