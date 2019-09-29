اليوم الوطني / أمير منطقة المدينة المنورة يرعى حفل إدارة التعليم بمناسبة اليوم الوطني



المدينة المنورة 30 محرم 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 م واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، حفل الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة المدينة المنورة بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين تحت شعار "همة حتى القمة"، بحضور عدد من المسؤولين والقيادات التعليمية بالمنطقة.

واطلع سموه على المعرض الفني الوطني الذي أُقيم بهذه المناسبة لاستعراض الأعمال الفنيّة والمجسمات المتنوعة التي نفذها طلاب ومعلمي مدارس المدينة المنورة، وتروي جانباً من سيرة التوحيد والنماء في المملكة.

كما كرم سمو أمير المنطقة أبناء شهداء الواجب المشاركين في هذه المناسبة .

واختتم الحفل بتقديم مجموعة من طلاب التعليم أوبريتاً وطنياً بعنوان "وطن العطاء".

وعبّر المدير العام للتعليم بمنطقة المدينة المنورة ناصر بن عبدالله العبدالكريم، عن بالغ سعادته ومنسوبي ومنسوبات التعليم بالمنطقة بهذه المناسبة الوطنية الغالية، رافعاً التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- .

وقال : إن اليوم الوطني مناسبة عظيمة‪ ‬تأتي بكلِ ما تحمله من مسيرة خير وتوحيد وبناء لتُرسّخ مفهومها الوطني، فهي مناسبة عزيزة على جميع المواطنين، يستذكر فيها الجميع البطولات والمنجزات التاريخية لمؤسس هذا الكيان العظيم الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه - الذي وحّد الوطن مع رجاله المخلصين، مؤكداً أن هذه المناسبة الوطنية تستوجب منا أن نحتفي بها ونقف فيها بكل فخر واعتزاز واقتدار لإنجازات هذا البلد العظيم المعطاء.

// انتهى //

16:20ت م

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