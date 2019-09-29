السعودية اليوم / مؤتمر عربي حول الفساد في المنطقة العربية



القاهرة 30 محرم 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 م واس

تبدأ غدًا بالقاهرة أعمال الملتقى العربي الثالث "مكافحة الفساد: أولوية تنموية في المنطقة العربية" الذي تعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالجمهورية التونسية، بمشاركة 6 دول عربية.

وأوضح المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، في تصريح اليوم، أن الملتقى يناقش عدة موضوعات منها الفساد وأبعاده التنموية ومؤشرات الفساد، وواقع الفساد في الدول النامية، والآثار السلبية للفساد على قضايا التنمية، وتأثير العمل السياسي على دفع التنمية، والحوكمة الرشيدة كآلية للوقاية من الفساد وتحقيق التنمية مع عرض بعض التجارب الدولية في مكافحة الفساد لدعم التنمية، ودور التعاون الدولي في مكافحة ظاهرة الفساد من أجل التنمية، وتدعيم النزاهة والمساءلة لدفع التنمية.

// انتهى //

16:16ت م

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