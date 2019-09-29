

الرياض 30 محرم 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 م واس

نظمت كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض اليوم, احتفالًا خاصاً باليوم الوطني الـ 89 للمملكة, بحضور عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة, ووكيل الكلية لشؤون المتدربين إبراهيم بن عبدالله الحناكي, ومنسوبي الكلية من أعضاء هيئة التدريب والموظفين وجمع كبير من المتدربين, وذلك على مسرح الكلية.

وبدأ برنامج الحفل بالسلام الملكي, ثم توالت فقرات الحفل, التي اشتملت على العديد من الفقرات المتنوعة, حيث قدمت القصائد الشعرية والمسابقات الثقافية والأهازيج الوطنية التي شارك فيها الجميع, فيما قدم فيلم وثائقي عن التدريب التقني.

وألقى عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة كلمة رفع خلالها التهاني للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة، مؤكدًا أن اليوم الوطني مناسبة عزيزة نعتز ونفتخر بها، وفرصة نستحضر ونستذكر فيها جهود الملك المؤسس عبدالعزيز - رحمه الله - في توحيد المملكة تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإطلاق مسيرة البناء والتنمية في جميع المجالات.

وأشار إلى أن المناسبة تُعد فرصة لنتأمل مسيرة النهضة العملاقة التي عرفها الوطن والمواطن ويعيشها في المجالات كافة، ويبقى منقوشًا في ذاكرة كل مواطن ومواطنة تعلق بتراب هذا الوطن وأمن العيش فيه والانتماء له.

// انتهى //

16:05ت م

0137





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم الوطني / كلية الاتصالات بالرياض تحتفل باليوم الوطني الـ 89 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.