

المدينة المنورة 30 محرم 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 م واس

أطلق معالي مدير جامعة طيبة رئيس مجلس إدارة شركة وادي طيبة الدكتور عبد العزيز السراني اليوم , المسابقة الثالثة لبناء الشركات الناشئة المبتكرة "طيبة تبتكر "، كما افتتح مركز الابتكار بالشركة .

وقال معاليه خلال اللقاء إن الهدف من المسابقة هو تشجيع الشباب وتحفيزهم على تقديم أفكار ريادية ومبتكرة , في مجالات التعليم والصحة والحج والعمرة والنخيل والتمور والتجارة الإلكترونية .

وأضاف معاليه أن المسابقة تأتي هذا العام بمشاركة العديد من القطاعات الحكومية والتجارية المهتمة بالمجالات التقنية الحديثة , وبشراكة استراتيجية مع شركة العبيكان للحلول الرقمية, بعد ذلك ، أفتتح معاليه مركز الابتكار بالشركة والذي يهدف إلى تبني المنتجات والخدمات والمشاريع المبتكرة وتطويرها .

من جهته أشار الرئيس التنفيذي لشركة وادي طيبة الدكتور عبدالرحمن العليان, الى أن شروط المسابقة تتضمن أفكار و مشاريع تدعم المدن الذكية عبر التقنيات الحديثة كالبلوكتشين , والذكاء الاصطناعي , والواقع المعزز والافتراضي , و انترنت الأشياء .

وأوضح أن المسابقة تفتح أبوابها لأول مرة للمشاركة من جميع أنحاء العالم, حيث تبدأ فترة التسجيل ‪من 29 سبتمبر - 29 أكتوبر 2019‬، كما أنها تتميز لهذا العام بجوائز للفائزين حيث تبلغ قيمة الجوائز المالية 300 ألف ريال , بالإضافة إلى جلسات ارشادية مع الرؤساء التنفيذين لعدد من الشركات الكبرى في المملكة, إضافة إلى تدريب متخصص في 3 شركات عالمية، داعياً الراغبين في التسجيل الدخول عبر البوابة الإلكترونية للشركة‪https://www.taibahvalley.com.sa/ ‬

// انتهى //

15:59ت م

0134





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وادي طيبة يطلق مسابقة "طيبة تبتكر " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.