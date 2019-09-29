اليوم الوطني / معرض كشفي في وادي الدواسر للتعريف بتاريخ ومدلولات وتقاليد العلم السعودي



وادي الدواسر 30 محرم 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 م واس

تُشارك كشافة إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر في معرض " همّة حتى القمّة " الذي تُقيمه إدارة تعليم المحافظة بالقصر الثقافي بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة ، وذلك بجناح يتناول تاريخ وتقاليد ومدلولات العلم الوطني ومراحل تطوره .

وأوضح رئيس قسم النشاط الطلابي بالإدارة شارع بن محمد آل وديان، أن الجناح يأتي لأهمية العلم السعودي كرمز كبير في معناه ومقصده ، وشاهداً على شموخ بلادنا وكرامتها وامتيازها بين الأمم، حيث يحمل شهادة التوحيد التي جمعت أبناء هذا الوطن ، ووحدتهم خلف القيادة الرشيدة ، كما انه يأتي لتعزيز تنشئة الجيل على احترام العلم الوطني ومايحمله من كلمة التوحيد والمعاني السامية التي يتضمنها .

وعن أبرز مايحتويه الجناح أفاد رئيس قسم النشاط الكشفي بالإدارة غانم بن عبدالله آل غانم، أن الجناح يتضمن مجموعة أركان من أهمها وصف العلم السعودي ومراحل تطوره، وأشكال العلم السعودي وقياساته وصناعته، وحالات رفع العلم، وأوقات رفعه، وتحيته، وفكرة عن تصميم المرحلة الحالية للعلم التي تمت عام 1973م ، والمحظورات الخاصة بالعلم .

// انتهى //

15:49ت م

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