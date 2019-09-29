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قرقاش : قطر تُمجد استهداف الحوثيين المملكة والإمارات
متابعات الخليج 365 - متابعة
أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات الدكتور أنور قرقاش أن قطر باتت تمجد الإرهاب الحوثي في اليمن وتراهن على جماعة الإخوان الإرهابية في استهداف الأراضي السعودية.
وقال الدكتور قرقاش: من خلال مجريات الأحداث والخط الإعلامي القطري أصبحت الدوحة منخرطة في الأزمة اليمنية، موقف يمجد ويعبر عن الحوثي ويراهن على الإخوان ويسعى إلى التعويض عن قلة الاهتمام الدولي بأزمة قطر بأن يستهدف السعودية والإمارات عبر اليمن.
وتابع الوزير الإماراتي إن هذا منطق ملتوٍ ولكنه ليس بالمستغرب.
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