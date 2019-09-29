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2019-09-29 نقل 5 مصابين في حريق قطار الحرمين بجدة للمستشفى متابعات الخليج 365 - جدة أعلنت صحة جدة نقل 5 مصابين جراء حريق محطة قطار الحرمين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم. Advertisements وقالت إمارة منطقة مكة المكرمة إن 16 فرقة طبية من عدة جهات تعمل في موقع الحريق. وكانت إدارة مشروع قطار الحرمين السريع كشفت بعض المعلومات حول الحريق الذي اندلع في محطة جدة. وقالت إن الحريق اندلع في محطة القطار بجدة عند الساعة 12:35 ولا يزال التعامل معه قائمًا.







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