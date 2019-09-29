2019-09-29

فيديو.. صوت الرعد وتساقط النخيل من شدة الرياح في عُمان

متابعات الخليج 365 - متابعة

تسببت الرياح الهابطة التي ضربت سلطنة عمان مساء اليوم في تساقط عدد من النخيل في منطقة الوقبة شمال ولاية ينقل.

ووثقت مقاطع فيديو متداولة أصوات الرعد في عدد من الولايات العمانية ضمن الحالة الجوية التي تشهدها السلطنة هذه الأيام.



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