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الأرصاد : استمرار الأمطار الرعدية غدًا على 5 مناطق
مع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة، غدًا، مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية منها. كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات المدينة المنورة، في حين يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شرق وجنوب غرب المملكة.
وستكون حالة الرياح على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي في حين ستكون جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تتحول بعد الظهيرة إلى شمالية شرقية على الخليج العربي.
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