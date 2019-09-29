فيديو وصور.. استمرار مكافحة حريق قطار الحرمين في جدة

2019-09-29

متابعات الخليج 365 - جدة

كشفت إدارة مشروع قطار الحرمين السريع بعض المعلومات حول الحريق الذي اندلع في محطة جدة.

وقالت إن الحريق اندلع في محطة القطار بجدة عند الساعة 12:35 ولا يزال التعامل معه قائمًا.

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وكانت فرق الدفاع المدني، باشرت ظهر اليوم الأحد، حريقًا نشب في سطح أحد مباني محطة قطار الحرمين في حي السليمانية، دون وقوع إصابات.

وكانت سحب الدخان قد شوهدت من مسافات بعيدة، فيما انتقلت فرق الإطفاء التابعة للدفاع المدني بجدة إلى الموقع، وعملت على الوصول إلى بؤرة الحريق للسيطرة عليه، حيث تتواصل الجهود لإخماده، فيما لم يصدر حتى اللحظة أي بيان عن الحادثة.