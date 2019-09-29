- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم فيديو وصور.. استمرار مكافحة حريق قطار الحرمين في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو وصور.. استمرار مكافحة حريق قطار الحرمين في جدة
متابعات الخليج 365 - جدة
كشفت إدارة مشروع قطار الحرمين السريع بعض المعلومات حول الحريق الذي اندلع في محطة جدة.
وقالت إن الحريق اندلع في محطة القطار بجدة عند الساعة 12:35 ولا يزال التعامل معه قائمًا.
وكانت فرق الدفاع المدني، باشرت ظهر اليوم الأحد، حريقًا نشب في سطح أحد مباني محطة قطار الحرمين في حي السليمانية، دون وقوع إصابات.
وكانت سحب الدخان قد شوهدت من مسافات بعيدة، فيما انتقلت فرق الإطفاء التابعة للدفاع المدني بجدة إلى الموقع، وعملت على الوصول إلى بؤرة الحريق للسيطرة عليه، حيث تتواصل الجهود لإخماده، فيما لم يصدر حتى اللحظة أي بيان عن الحادثة.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو وصور.. استمرار مكافحة حريق قطار الحرمين في جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.