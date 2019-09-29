الان تتابع الليلة.. ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مقابلة مع قناة CBS الأمريكية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

أعلنت قناة CBS الأمريكية، موعد إذاعة لقاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على شاشتها.

وقالت إن لقاء ولي العهد سيذاع في تمام السابعة والنصف مساء اليوم الأحد بتوقيت الولايات المتحدة، الثانية والنصف فجر الإثنين بتوقيت السعودية، ومن المقرر أن يتحدث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن القضايا المتعلقة بالمنطقة والأحداث العالمية.

يشار إلى أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، علق على الهجمات الإرهابية التي استهدفت مؤخرًا منشأتي النفط التابعة لأرامكو في محافظتي خريص وبقيق، قائلًا إن الهجمات على السعودية اختبار للإرادة الدولية في مواجهة الأعمال التخريبية المهددة للأمن والاستقرار الدوليين.

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وطلب ولي العهد من كوريا الجنوبية المساعدة في تعزيز نظام الدفاع الجوي السعودي واتفق الجانبان على مواصلة المشاورات.

كما التقى ولي العهد، مؤخرًا في قصر السلام بجدة، في أعقاب هجوم أرامكو الإرهابي، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي خلال الاجتماع على إدانة بلاده للهجمات التخريبية التي تعرضت لها البنية التحتية لأرامكو السعودية في بقيق وخريص والتي تتحمل إيران مسؤوليتها، وتأييد بلاده للخطوات التي اتخذتها المملكة بدعوة خبراء دوليين للتحقيق في مصدر الهجوم.

وأكد بومبيو، أن الولايات المتحدة تقف مع السعودية وتؤيد حقها في الدفاع عن نفسها، ولن يتم التسامح مع سلوك النظام الإيراني.