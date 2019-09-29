الدفاع المدني يباشر حريقا اندلع بإحدى محطات قطار الحرمين

جدة - عمرو شويل جدة - الخليج 365:

اندلع حريق، اليوم الأحد، بإحدى محطات قطار الحرمين، بحسب ما أعلن “الدفاع المدني”، فيما يوجد عدد من المحتجزين.

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وتباشر قوات الدفاع المدني بجدة الحريق الذي اندلع في محطة قطار الحرمين بالسليمانية، ولا تزال الفرق تكافح الحريق، دون تسجيل إصابات حتى الآن.

في السياق، كشفت إمارة منطقة مكة أن طيرا الأمن يساند الدفاع المدني بجدة في مكافحة الحريق. مؤكدة عدم وقوع إصابات حتى الآن.

وكشف شهود عيان أن هناك مجموعة من الأشخاص المحتجزين الآن فوق المحطة، فيما يواصل رجال الدفاع المدني جهودهم لإنقاذ الجميع والسيطرة على الحريق.