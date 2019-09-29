تحديث لحظي| سعر الذهب اليوم الأحد 29-9-2019 في السعودية

ننشر لمتابعينا الكرام من المملكة العربية السعودية ضمن خدماتنا المتنوعة في “نجوم مصرية” سعر الذهب اليوم في السعودية الأحد الموافق 29-9-2019.

استقرار سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد 29-9-2019

استقرت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 29-9-2019، حيث سجلت اسعار الذهب عيار 24 180.56 ريالا للجرام، بينما سجلت اسعار الذهب عيار 22 165.51 ريالا للجرام، في حين سجلت أسعار الذهب عيار 21 157.99 ريالا للجرام، بينما سجلت اسعار الذهب عيار 18 135.42 ريالا للجرام، بينما سجلت اسعار الذهب عيار 14 105.33 ريالا للجرام، بينما سجلت اسعار الذهب عيار 12 90.28 ريالا للجرام وقد بلغ سعر جنيه الذهب 1,264 ريال.

سعر الذهب في السعودية اليوم

وننشر في الجدول التالي -الذي يتم تحديثه تلقائيا لحظة بلحظه- حسب سعر الذهب في كل لحظة متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي :

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متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Sunday, September 29, 2019 12:56 PM بتوقيت دولة السعودية اسعار الذهب عيار 24 180.56 ريال $48.13 سعر الذهب عيار 22 165.51 ريال $44.12 اسعار الذهب عيار 21 157.99 ريال $42.12 اسعار الذهب عيار 18 135.42 ريال $36.10 سعر الذهب عيار 14 105.33 ريال $28.08 سعر الذهب عيار 12 90.28 ريال $24.07 اسعار أوقية الذهب 5,615 ريال $1,497 اسعار جنيه الذهب 1,264 ريال $336.93 اسعار كيلو الذهب 180,557 ريال $48,132

ملحوظة : الجدول السابق يتم تحديثه تلقائيا ويمكنك متابعته خلال اليوم لتبقى على إطلاع بمستجدات الأسعار ومتوسطات سعر الذهب اليوم بأسواق المال بالمملكة العربية السعودية

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