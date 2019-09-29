محمد بن مسعود - الدمام - لحاملي درجة البكالوريوس في تخصصي الطب العام والتمريض أعلنت وزارة الصحة عن توفر 10.591 وظيفة شاغرة للسعوديين فقط رجال ونساء لحاملي درجة البكالوريوس في تخصصي الطب العام والتمريض. وقالت الوزارة اليوم: إن التقديم بدأ اليوم الموافق 29 سبتمبر ويستمر إلى 13 أكتوبر المقبل عبر الرابط: https://s.moh.gov.sa/jobs 29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441 03:44 PM لحاملي درجة البكالوريوس في تخصصي الطب العام والتمريض Advertisements "الصحة" تعلن عن 10.591 وظيفة شاغرة للسعوديين رجال ونساء "الصحة" تعلن عن 10.591 وظيفة شاغرة للسعوديين رجال ونساء أعلنت وزارة الصحة عن توفر 10.591 وظيفة شاغرة للسعوديين فقط رجال ونساء لحاملي درجة البكالوريوس في تخصصي الطب العام والتمريض. وقالت الوزارة اليوم: إن التقديم بدأ اليوم الموافق 29 سبتمبر ويستمر إلى 13 أكتوبر المقبل عبر الرابط: https://s.moh.gov.sa/jobs الكلمات المفتاحية ، "الصحة" تعلن عن 10.591 وظيفة شاغرة للسعوديين رجال ونساء ،

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