محمد بن مسعود - الدمام - 8 فرق طبية تعمل في الموقع مع فرق من الهلال الأحمر وإقامة منطقة لفرز الحالات أعلنت إدارة الطوارئ والأزمات بـ"صحة جدة" أنه تم نقل 4 مصابين؛ إثر حريق محطة قطار الحرمين السريع للمستشفى، فيما يجري معالجة 5 آخرين في الموقع.

وأوضح مدير الطوارئ والأزمات بـ"صحة جدة" الدكتور سامر أسره أنه تم الاستنفار وإعلان الحالة صفراء في 3 مستشفيات بجدة، مشيراً إلى أن 8 فرق طبية تعمل في الموقع، إلى جانب فرق من الهلال الأحمر، حيث أقامت منطقة لفرز الحالات.

وتابع: ما زالت الفرق الأرضية تباشر اندلاع الحريق، بينما طيران الأمن يقوم بعمليات الإطفاء الجوي.

29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441 03:33 PM 8 فرق طبية تعمل في الموقع مع فرق من الهلال الأحمر وإقامة منطقة لفرز الحالات Advertisements حريق محطة قطار الحرمين بجدة.. 4 مصابين و"الصحة" ترفع درجة التأهب للصفراء حريق محطة قطار الحرمين بجدة.. 4 مصابين و"الصحة" ترفع درجة التأهب للصفراء أعلنت إدارة الطوارئ والأزمات بـ"صحة جدة" أنه تم نقل 4 مصابين؛ إثر حريق محطة قطار الحرمين السريع للمستشفى، فيما يجري معالجة 5 آخرين في الموقع.

وأوضح مدير الطوارئ والأزمات بـ"صحة جدة" الدكتور سامر أسره أنه تم الاستنفار وإعلان الحالة صفراء في 3 مستشفيات بجدة، مشيراً إلى أن 8 فرق طبية تعمل في الموقع، إلى جانب فرق من الهلال الأحمر، حيث أقامت منطقة لفرز الحالات.

وتابع: ما زالت الفرق الأرضية تباشر اندلاع الحريق، بينما طيران الأمن يقوم بعمليات الإطفاء الجوي. الكلمات المفتاحية

، حريق محطة قطار الحرمين بجدة.. 4 مصابين و"الصحة" ترفع درجة التأهب للصفراء ،

المصدر : الخليج 365

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