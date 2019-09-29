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أعلنت إدارة الطوارئ والأزمات بـ"صحة جدة" أنه تم نقل 4 مصابين؛ إثر حريق محطة قطار الحرمين السريع للمستشفى، فيما يجري معالجة 5 آخرين في الموقع.
وأوضح مدير الطوارئ والأزمات بـ"صحة جدة" الدكتور سامر أسره أنه تم الاستنفار وإعلان الحالة صفراء في 3 مستشفيات بجدة، مشيراً إلى أن 8 فرق طبية تعمل في الموقع، إلى جانب فرق من الهلال الأحمر، حيث أقامت منطقة لفرز الحالات.
وتابع: ما زالت الفرق الأرضية تباشر اندلاع الحريق، بينما طيران الأمن يقوم بعمليات الإطفاء الجوي.
29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441 03:33 PM
8 فرق طبية تعمل في الموقع مع فرق من الهلال الأحمر وإقامة منطقة لفرز الحالات
أعلنت إدارة الطوارئ والأزمات بـ"صحة جدة" أنه تم نقل 4 مصابين؛ إثر حريق محطة قطار الحرمين السريع للمستشفى، فيما يجري معالجة 5 آخرين في الموقع.
وأوضح مدير الطوارئ والأزمات بـ"صحة جدة" الدكتور سامر أسره أنه تم الاستنفار وإعلان الحالة صفراء في 3 مستشفيات بجدة، مشيراً إلى أن 8 فرق طبية تعمل في الموقع، إلى جانب فرق من الهلال الأحمر، حيث أقامت منطقة لفرز الحالات.
وتابع: ما زالت الفرق الأرضية تباشر اندلاع الحريق، بينما طيران الأمن يقوم بعمليات الإطفاء الجوي.
، حريق محطة قطار الحرمين بجدة.. 4 مصابين و"الصحة" ترفع درجة التأهب للصفراء ،
المصدر : الخليج 365
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