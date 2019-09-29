اليوم الوطني / 14 ألف زائر لمتحف المصمك في مناسبة اليوم الوطني 89



الرياض 30 محرم 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 م واس

واكب متحف المصمك بالرياض احتفالات سكان وزوار العاصمة، من مواطنين ومقيمين، ومن مختلف شرائح المجتمع باليوم الوطني الـ 89 لتوحيد المملكة العربية

وقال مدير متحف المصمك ناصر العريفي" إن المتحف استقبل خلال مدة إجازة نهاية الأسبوع الماضية واليوم الوطني أكثر من 14 ألف زائر، وأتاح المتحف لجميع زواره فرصة قضاء ساعات تاريخية، تعود بالأذهان إلى الماضي المجيد، وما قام به الملك المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - من كفاح في توحيد هذا الكيان العظيم ".

واطلع الزوار على ما يحتويه المتحف من صور وخزائن عرض ولوحات، كما شاهدوا عروضًا مرئية تحكي القصة التاريخية لاستعادة الرياض .

وحرص مسؤولو المتحف والعاملون فيه على تقديم شروحات عن محتويات المتحف، وقدموا هدايا من شالات وأعلام معبرة عن الاحتفاء بهذا اليوم الوطني ، وجهز مكان خاص داخل المتحف بالأعلام السعودية ملائم لالتقاط الصور التذكارية بهذا المناسبة الغالية .

ويعدّ المصمك رمز توحيد المملكة والانطلاقة الأولى التي تم على إثرها تأسيس وتوحيد بلادنا، حيث اقترن هذا الحصن بملحمة استرداد الرياض على يد الملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود - رحمه الله - في فجر الخامس من شوال عام 1319هـ الموافق الخامس عشر من يناير 1902م .

ويضم المصمك عدداً من القاعات التي تتحدث عن الرياض واستردادها، وعن الرواد الذين شاركوا الملك عبد العزيز في ملحمة استعادتها، ثم قاعة الرياض التاريخية، وقاعة تتحدث عن المبنى ومكوناته وطريقة بنائه والمواد المستخدمة فيه، وقاعة تعرض الاستخدامات التي عرفها مبنى المصمك في عهد الملك عبد العزيز، ثم قاعة تحوي صوراً للملك عبد العزيز في مختلف مراحل عمره ونصوصاً من أقواله المأثورة وجناح العروض المؤقتة .

ويستقبل متحف المصمك الزوار طوال العام من الساعة الثامنة صباحاً وحتى التاسعة مساء والجمعة من الرابعة عصراً وحتى الثامنة مساءً ويوم السبت من التاسعة صباحاً وحتى الثامنة مساء .

// انتهى //

15:43ت م

0126



الرياض 30 محرم 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 م واسواكب متحف المصمك بالرياض احتفالات سكان وزوار العاصمة، من مواطنين ومقيمين، ومن مختلف شرائح المجتمع باليوم الوطني الـ 89 لتوحيد المملكة العربية السعودية وقال مدير متحف المصمك ناصر العريفي" إن المتحف استقبل خلال مدة إجازة نهاية الأسبوع الماضية واليوم الوطني أكثر من 14 ألف زائر، وأتاح المتحف لجميع زواره فرصة قضاء ساعات تاريخية، تعود بالأذهان إلى الماضي المجيد، وما قام به الملك المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - من كفاح في توحيد هذا الكيان العظيم ".واطلع الزوار على ما يحتويه المتحف من صور وخزائن عرض ولوحات، كما شاهدوا عروضًا مرئية تحكي القصة التاريخية لاستعادة الرياض .وحرص مسؤولو المتحف والعاملون فيه على تقديم شروحات عن محتويات المتحف، وقدموا هدايا من شالات وأعلام معبرة عن الاحتفاء بهذا اليوم الوطني ، وجهز مكان خاص داخل المتحف بالأعلام السعودية ملائم لالتقاط الصور التذكارية بهذا المناسبة الغالية .ويعدّ المصمك رمز توحيد المملكة والانطلاقة الأولى التي تم على إثرها تأسيس وتوحيد بلادنا، حيث اقترن هذا الحصن بملحمة استرداد الرياض على يد الملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود - رحمه الله - في فجر الخامس من شوال عام 1319هـ الموافق الخامس عشر من يناير 1902م .ويضم المصمك عدداً من القاعات التي تتحدث عن الرياض واستردادها، وعن الرواد الذين شاركوا الملك عبد العزيز في ملحمة استعادتها، ثم قاعة الرياض التاريخية، وقاعة تتحدث عن المبنى ومكوناته وطريقة بنائه والمواد المستخدمة فيه، وقاعة تعرض الاستخدامات التي عرفها مبنى المصمك في عهد الملك عبد العزيز، ثم قاعة تحوي صوراً للملك عبد العزيز في مختلف مراحل عمره ونصوصاً من أقواله المأثورة وجناح العروض المؤقتة .ويستقبل متحف المصمك الزوار طوال العام من الساعة الثامنة صباحاً وحتى التاسعة مساء والجمعة من الرابعة عصراً وحتى الثامنة مساءً ويوم السبت من التاسعة صباحاً وحتى الثامنة مساء .// انتهى //15:43ت م0126

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم الوطني / 14 ألف زائر لمتحف المصمك في مناسبة اليوم الوطني 89 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.