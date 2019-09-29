السعودية اليوم / نائب أمير الشرقية يدشن مشروعات تنموية في بقيق بقيمة تتجاوز ٣٠ مليون ريال



الدمام 30 محرم 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، اليوم أعضاء المجلسين البلدي والمحلي بمحافظة بقيق، وذلك في مبنى المحافظة .

واستمع سموه لشرحٍ موجز عن الأعمال التي ناقشها المجلس في جلساته، مشيدًا بالجهود التي يبذلها المجلسان، مشدداً على أهمية استمرار هذه الجهود.

ثم تفضل سموه بتدشين عدد من المشروعات التنموية في محافظة بقيق بقيمة إجمالية تتجاوز ٣٠ مليون ريال، شملت تدشين مبنى المجلس البلدي بمحافظة بقيق، وتدشين منتزه حي الروضة، وتدشين الطريق الرابط بين حيي الروضة والبساتين، وتدشين المجسم الجمالي في الميدان الرئيس في المحافظة، والمركز الحضاري بمحافظة بقيق.

كما دشن سموه مكتب الخدمات البلدية في جوف بني هاجر، وعدداً من المشروعات في عين دار والقرى التابعة لها تتضمن ساحات وحدائق وممرات مشاة، بالإضافة لمشروعات سفلتة وترصيف وإنارة، إضافة إلى تدشين مشروع طريق الملك عبدالله بجوف بني هاجر بطول ٧كم، وسفلتة طريق الملك عبدالعزيز بصلاصل بطول ٦،٨كم، ومشروع تحسين وتجميل مداخل جوف بني هاجر.

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15:41ت م

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