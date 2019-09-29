السعودية اليوم / بلدية سلطان تضبط أكثر من 70 كيلوجرام من الأسماك الفاسدة



أبهـا 30 محرم 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 م واس

ضبطت أمانة عسير, ممثلة ببلدية سلطان أمس, أكثر من 70 كيلوجرامًا من لحوم الأسماك الفاسدة, بعد أن رصدت الفرق الرقابية عدداً من الملاحظات المتعلقة بالصحة العامة لدى أحد الباعة الجائلين، وذلك ضمن الحملة الرقابية التي تستهدف رفع مستوى الأمن الغذائي .

وسجلت فرق الرقابة فور ضبط البائع مخالفة شروط التعبئة والنقل وعدم وجود شهادة صحية للبائع وسوء نقل المواد الغذائية التي تتأثر بدرجات الحرارة, إضافة إلى عرض أكثر من 70 كيلوجراما من الأسماك التي تظهر عليها علامات التلف والفساد .

إثر ذلك تم إتلاف ما تم مصادرته بعد التأكد من عدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي, وتم تطبيق لائحة الاشتراطات الصحية بحق البائع وفق المعمول به .

// انتهى //

15:27ت م

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