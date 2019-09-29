السعودية اليوم / رئيس اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج المدن الصحية بالمدينة المنورة يستقبل وفد منظمة الصحة العالمية بالشرق الأوسط



المدينة المنورة 30 محرم 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 م واس

استقبل معالي مدير جامعة طيبة رئيس اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج المدن الصحية بمنطقة المدينة المنورة الدكتور عبد العزيز السراني بمكتبه وفد منظمة الصحة العالمية في إقليم شرقي المتوسط وذلك لمناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بمعايير اعتماد المدينة المنورة مدينة صحية.

وخلال استقباله لوفد منظمة الصحة العالمية في إقليم شرقي المتوسط قدم معالي مدير جامعة طيبة رئيس اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج المدن الصحية بالمدينة المنورة شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل على ما يقدمانه من دعم لبرنامج المدن الصحية, مبينًا ان هذا الدعم سينعكس على تطور الخدمات الطبية والصحية بمنطقة المدينة المنورة.

وأوضح السراني أن هدف برنامج المدن الصحية هو تحسين الوضع الصحي لسكان المدن وخاصة في المناطق التي تتطلب مزيدًا من الاحتياجات الأساسية مع إعطاء الأولوية لتطوير الخدمات الصحية والبيئية الاجتماعية في المدن.

كما ترأس نائب رئيس اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج المدن الصحية الدكتور نواف السراني جولة وفد منظمة الصحة العالمية في إقليم شرقي المتوسط لمناقشة معايير الاعتماد في العديد من القطاعات الصحية والتعليمية والأمنية والتطوعية, إضافة إلى ما يتعلق بمعايير الشؤون البلدية والمياه والغذاء والهواء بأمانة منطقة المدينة ، كما ناقشا العديد من المواضيع المتعلقة بالبنية التحتية والخدمات المقدمة.

وقام منظمة الصحة العالمية في إقليم شرقي المتوسط بجولات ميدانية لمجموعة من الحدائق العامة والمسطحات الخضراء ومدارس البنين والبنات والمراكز الصحية.

//انتهى//

15:26ت م

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