السعودية اليوم / افتتاح مؤتمر "الغذاء والدواء" بمشاركة محلية ودولية واسعة غداً



الرياض 30 محرم 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 م واس

تنطلق غداً فعاليات المؤتمر السنوي الثالث للهيئة العامة للغذاء والدواء بعنوان "الشراكة مع المستهلك لحماية المجتمع"، برعاية معالي وزير الصحة رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.

ويهدف المؤتمر الذي يقام في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات إلى تفعيل دور المستهلك النهائي في حماية المجتمع عبر شراكة فاعلة تخدم الوطن، ويتماشى مع أهداف الهيئة منذ إطلاق المؤتمر والمعرض في الأعوام الماضية.

وزادت المشاركات الدولية في المؤتمر السنوي هذا العام مقارنة بالدورتين الماضيتين، إذ تشارك في الفعاليات التي تستمر حتى 2 أكتوبر المقبل 35 دولة من بينها باكستان والهند وإندونيسيا والأردن والدنمارك والسودان والإمارات العربية المتحدة وبنجلادش وفلسطين وتركيا وأستراليا.

كما يميّز المعرض المصاحب للمؤتمر ارتفاع عدد المشاركات المحلية والدولية عن المؤتمرين السنويين الماضيين، إذ يحضر معرض هذا العام 200 شركة بينها 120 شركة محلية.

ويسعى المؤتمر إلى استقطاب ذوي الخبرة والمستثمرين من رجال الأعمال، والشراكة مع المستهلك النهائي لخدمة المجتمع بأفضل المنتجات والخدمات، وذلك عبر 68 ورشة ومحاضرة يشارك فيها 120 متحدثاً، إضافة إلى 210 أجنحة في المعرض المصاحب و53 شركة راعية.

وتناقش الجلسات العلمية في اليوم الأول "فوائد تمكين مشاركة المستهلك"، إضافة إلى "إطار للوائح والأنظمة والسياسات الدوائية التي تركز على المستهلك"، و"الفائدة من تمكين مشاركة المستهلك".

أما اليوم الثاني فتركّز الجلسات العملية فيه بمجال الغذاء على "العمل والابتكار وتمهيد الطريق لخدمات سلامة الغذاء"، و"أهمية بيانات الاستهلاك في تقييم درجة التعرض"، فيما تبحث الجلسات في مجال الدواء "الخبرة الدولية في التواصل مع المستهلك"، و"مشاركة المجتمع وترجمة المعرفة"، وتتطرق في مجال الأجهزة الطبية إلى "التجارب السريرية للأجهزة الطبية"، و"توفر الأجهزة الطبية والقدرة على تحمل تكاليفها".

كما تعقد ورش عن "الرقابة على التبغ"، وتجيب على سؤال "هل يجب أن ننفذ تدابير لتسهيل التيقظ الدوائي الخاص بالمنتج؟"، وتلقي الضوء على "نموذج الهيئة العامة للغذاء والدواء في التعامل مع أزمات نقص الأدوية"، و"التجارب السريرية للأجهزة الطبية ومشاركة المريض فيها".

وتتطرق جلسات اليوم الثالث في مجال الغذاء إلى "سلامة الأعلاف المركبة للحيوانات المنتجة لغذاء الإنسان"، و"الأبحاث إلى التشريعات"، وتركّز في مجال الدواء على "اللوائح التنظيمية للمستحضرات التجميلية"، و"تعزيز السلامة والصحة العامة"، وتتناول في مجال الأجهزة الطبية "تنظيم الأجهزة الطبية، وسلامة المستهلك من المنظور الرقابي".

أما ورش اليوم الثالث فستكون عن "سلامة المياه، ونظام آمن ومستدام"، و"ملف معلومات المنتج (PIF)" و"البيانات والوثائق الإلزامية لملف المنتج، والمستحضرات المتماثلة حيويًا"، و"آلية تطبيق التنظيم الجديد للأجهزة الطبية والأجهزة المخبرية والتشخيصية والتحديثات الأوروبية".

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15:21ت م

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