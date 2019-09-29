السعودية اليوم / جمعية "شريان" تنفذ مشروع العيادات المتخصصة في أمراض الدم الوراثية بالعارضة



العارضة 30 محرم 1441هـ الموافق 29 سبتمبر 2019م واس

نفذت جمعية رعاية مرضى الدم بمنطقة جازان " شريان " بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة اليوم , مشروع "العيادات المتخصصة في أمراض الدم الوراثية " , وذلك بمستشفى العارضة العام.

وأوضح مدير الجمعية مصعب بن محمد الحازمي ان المشروع الذي شارك في تنفيذه نخبة من الأطباء الاستشاريين المتخصصين في أمراض الدم الوراثية , إلى جانب 12طبيباَ وإدارياً من منسوبي المستشفى ، اشتمل على تقديم العديد من الاستشارات والفحوصات الطبية وتوزيع الأدوية المجانية لأكثر من 23مستفيداً من المشروع، وتحويل 11 مستفيداً إلى مستشفى الأمير محمد بن ناصر ومستشفى الملك فهد بجازان لاستكمال العلاج.

وبين أن الجمعية ممثلةً بالفريق التطوعي "أتينا لأجلكم " التابع لها قامت وضمن فعاليات المشروع بتوزيع العديد من الهدايا والورود على المرضى المنومين بالمستشفى.

// انتهى //

15:13ت م

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