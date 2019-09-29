السعودية اليوم / رئيسة المجلس التنسيقي لعمل المرأة بمجلس الغرف السعودية تثمّن دعم الحكومة للمرأة



القاهرة 30 محرم 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 م واس

ثمّنت رئيسة المجلس التنسيقي لعمل المرأة بمجلس الغرف

وأوضحت "خوندنة" في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس" على هامش مشاركتها في مؤتمر الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي، الذي ينظمه اتحاد المستثمرات العرب المنعقد حاليًا بمقر الجامعة العربية بالقاهرة أن المؤتمر يعد فرصة لتمكين عمل المرأة وتوضيح دورها في دعم الاقتصاد العربي والإفريقي والتعاون الدولي.

وشددت على الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في دعم الاقتصاد العالمي، مبينة أن الدول العربية تسعى إلى تحقيق إنجازات من خلال جذب الاستثمارات الخارجية.

ونوّهت رئيسة المجلس التنسيقي لعمل المرأة بمجلس الغرف السعودية إلى أن الهيئة العامة للاستثمار في المملكة تعمل على جذب الاستثمار الخارجي لدعم اقتصاد المملكة العربية السعودية.

// انتهى //

15:12ت م

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القاهرة 30 محرم 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 م واسثمّنت رئيسة المجلس التنسيقي لعمل المرأة بمجلس الغرف السعودية الدكتورة أحلام عادل خوندنة دعم الحكومة للمرأة السعودية، مشيرة إلى أن المرأة أصبحت ممكنة في كافة القطاعات وتتولى مناصب قيادية، وصاحبة مشاريع بدءًا من الشركات الناشئة حتى الشركات الكبيرة.وأوضحت "خوندنة" في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس" على هامش مشاركتها في مؤتمر الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي، الذي ينظمه اتحاد المستثمرات العرب المنعقد حاليًا بمقر الجامعة العربية بالقاهرة أن المؤتمر يعد فرصة لتمكين عمل المرأة وتوضيح دورها في دعم الاقتصاد العربي والإفريقي والتعاون الدولي.وشددت على الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في دعم الاقتصاد العالمي، مبينة أن الدول العربية تسعى إلى تحقيق إنجازات من خلال جذب الاستثمارات الخارجية.ونوّهت رئيسة المجلس التنسيقي لعمل المرأة بمجلس الغرف السعودية إلى أن الهيئة العامة للاستثمار في المملكة تعمل على جذب الاستثمار الخارجي لدعم اقتصاد المملكة العربية السعودية.// انتهى //15:12ت م0112

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.