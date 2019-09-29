السعودية اليوم / أمانة عسير تقيم ورشة عمل تطويرية لمراقبي المشروعات



أبهـا 30 محرم 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 م واس

نظمت أمانة منطقة عسير ممثلة بالإدارة العامة للجودة الشاملة اليوم, ورشة عمل لمراقبي الأمانة بعنوان " آلية تطبيق الجودة في نظام الحفريات ", بحضور مساعد الأمين للتخطيط وخدمات الرخص الدكتور سعود أبو شايقه .

وأوضح مدير عام الجودة المهندس عبدالعزيز السريعي ,أن الورشة ناقشت العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومنها الحلول المثالية لبعض السلبيات في حفريات المشاريع الخدمية, مشيراً إلى أن إدارة الجودة أصبحت عضواً في إخلاء طرف المقاولين فور الانتهاء من المشروعات المنوطة بهم, مؤكداً أن الأمانة ستقيم العديد من الدورات التطويرية لمراقبي الأمانة والبلديات التابعة لها, بهدف رفع مستوى جودة العمل الرقابي على المشروعات الخدمية .

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14:53ت م

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