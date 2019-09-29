اليوم الوطني / مكتب تعليم محافظة طريف يحتفي باليوم الوطني89



طريف 30 محرم 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 م واس

أقام مكتب تعليم محافظة طريف اليوم احتفائية بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة, بحضور محافظ طريف بدر بن نجر الصقر ومدير عام تعليم المنطقة عثمان العثمان ومدير مكتب التعليم بطريف أحمد الشريف ، وكافة منسوبي التعليم بالمحافظة ومديري الدوائر الحكومية .

وهنأ الجميع - القيادة الرشيدة - والشعب السعودي , بمناسبة الذكرى الغالية بتأسيس البلاد على يد الملك عبدالعزيز - رحمه الله - , مؤكدين في الوقت نفسه أن ذكرى اليوم الوطني مناسبة غالية على الجميع .

وشهد الاحتفال كلمات وقصائد وأوبريتا إنشاديا قدمها عدد من الطلاب والمعلمين ، إضافة إلى العرضة

وفي ختام الفعاليات تم تكريم المشاركين .

// انتهى //

14:53ت م

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طريف 30 محرم 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 م واسأقام مكتب تعليم محافظة طريف اليوم احتفائية بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة, بحضور محافظ طريف بدر بن نجر الصقر ومدير عام تعليم المنطقة عثمان العثمان ومدير مكتب التعليم بطريف أحمد الشريف ، وكافة منسوبي التعليم بالمحافظة ومديري الدوائر الحكومية .وهنأ الجميع - القيادة الرشيدة - والشعب السعودي , بمناسبة الذكرى الغالية بتأسيس البلاد على يد الملك عبدالعزيز - رحمه الله - , مؤكدين في الوقت نفسه أن ذكرى اليوم الوطني مناسبة غالية على الجميع .وشهد الاحتفال كلمات وقصائد وأوبريتا إنشاديا قدمها عدد من الطلاب والمعلمين ، إضافة إلى العرضة السعودية وفي ختام الفعاليات تم تكريم المشاركين .// انتهى //14:53ت م0101

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