شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. اندلاع حريق في قطار الحرمين والدفاع المدني يطلب مساعدة الطيران (فيديو) والان مع التفاصيل

اندلع قبل قليل حريق بسقف قطار الحرمين في المملكة العربية السعودية. وأكدت إمارة مكة المكرمة أن حريقا اندلع بسقف محطة #قطار_الحرمين في جدة دون تسجيل إصابات حتى اللحظة. وبحسب المصادر فقد اندلع الحريق في منطقة السليمانية بمدينة جدة. Advertisements ولم تتوفر حتى اللحظة معلومات حول الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق. وذكرت المصادر أن الدفاع المدني السعودي باشر عمله في إخماد الحريق. وقالت المصادر أن الدفاع المدني طلب مساعدة الطيران لإخماد الحريق.

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