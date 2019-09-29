السعودية | شاهد.. وفاة “الفغم” تبكي الملايين .. وصوره تشعل مواقع التواصل

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن شاهد.. وفاة “الفغم” تبكي الملايين .. وصوره تشعل مواقع التواصل والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - الرياض

يبلغ عمره 47 سنة وينحدر نسبه لعائلة الفغم شيوخ فخذ الصهيه من قبيلة مطير، ومسقط رأسهم مدينة السعيرة في منطقة الصمان التي تبعد 400 كيلو متر شمال شرق الرياض، وبالرغم من مشاق عمله وصرامة منصبه وملامحه الحادة ونظراته الشرسة إلا أنه بشهادة جميع من حوله يتمتع بروح مرحة وبأخلاق سامية إنسانية خارج أوقات العمل.

إنه اللواء عبدالعزيز الفغم رحمه الله، الحارس الشخصي والمرافق الخاص لخادم الحرمين الشريفين، الذي بوفاته اشتعلت مواقع التواصل وانتشرت صوره فيها بشكل واسع، وحظيت بإعجاب الكثير الذين بادروا بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

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وينتمي الفغم لعائلة متشعبة بالعسكرية وإمارة الأفواج بالحرس الوطني، والتحق مباشرة بعد حصوله على شهادة الثانوية بكلية الملك خالد العسكرية في الحرس الوطني عام 1409 هـ.

وعلى المستوى الميداني خصل اللواء عبدالعزيز على جائرة أفضل حارس شخصي على مستوى العالم من المنظمة الأكاديمية العالمية.

ورغم ابتعاده عن الحياة الإجتماعية العامة لكن شعر السعوديين لوفاته بحزن شديد لأنه كان يمثل مشاعرهم تجاه خادم الحرمين خدمة وطاعة. رحم الله الفقيد.

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