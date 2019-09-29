طريقة معرفة أيام غياب الطلاب في نظام نور

2019-09-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

يتيح موقع كشوف طريقة سهلة لأولياء الأمور لمعرفة عدد أيام الغياب المسجلة في نظام نور وتلقي إشعارات بها عبر رسائل نصية.

وقال المعلم محمد الزارع إن موقع كشوف يقدم 4 أدوات مهمة لا غنى عنها لولي الأمر وهي:

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أداة مساعد نور لكشوف المهارات للمرحلة الابتدائية وسيتم قريبا إتاحة باقي المراحل. أداة تصدير الغياب اليومي لموقع نور لجميع المراحل، وطباعة التقارير الإحصائية. أداة الرسائل النصية للغياب والتأخر اليومي والرسائل الخاصة والعامة. أداة رصد المهارات في موقع نور.

ويمكن الوصول إلى هذه الأدوات من خلال موقع كشوف على الرابط التالي: (هنا).

يُذكر أن وزارة التعليم كانت قد أعلنت عن فتح التسجيل في مدارس الطفولة المبكرة عن طريق نظام نور وفق جدول زمني وذلك بعد إسناد تدريس الصفوف الأولية للبنين للمعلمات.

وتم نقل الطلاب والطالبات من وإلى مدارس الطفولة المبكرة ابتداء من يوم الأحد 24/12/1440هـ، الموافق 25/8/2019م من قبل أولياء الأمور عبر نظام نور على أن تتولى إدارة التعليم الإشراف والمتابعة فيما يتعلق بربط رياض الأطفال المحدثة في نظام نور مع قائدات المدارس الابتدائية من قبل شؤون المعلمين وفتح القاعات والفصول من قبل قائدات المدارس.

وإدخال الشواغر حسب فصول التوسع المعتمدة في المبادرة من قبل التخطيط المدرسي والتأكيد على قائدة المدرسة متابعة عمليات طلبات الالتحاق في رياض الأطفال (تسجيل – قبول۔ نقل ۔ مطابقة بيانات) وقوائم الانتظار، وكذلك متابعة نقل الطلاب والطالبات الصفوف الأولية وتوزيعهم على الفصول في المدرسة.

كذلك التأكيد على قائدة المدرسة بتسهيل تسجيل أطفال الجنود المرابطين على الحد الجنوبي وأبناء شهداء الواجب والأطفال من الأسر ذوي الدخل المحدود.







