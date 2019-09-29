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2019-09-29 رابط التقديم على الوظائف النسائية العسكرية في القوات المسلحة متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة فتح بوابة القبول والتجنيد للتقديم على الوظائف النسائية العسكرية برتبة (جندي أول/ عريف/ وكيل رقيب/ رقيب) Advertisements وقالت الإدارة العامة، في بيان مقتضب صادر عنها اليوم، إنّه سوف يتم الإعلان عن تفاصيل تلك الوظائف، وطريقة التقدّم إليها قريبًا ولمزيد من التفاصيل، يرجى الضغط: (هنا).







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