فيديو.. حريق في محطة قطار الحرمين

2019-09-29

متابعات الخليج 365 - جدة

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باشرت فرق الدفاع المدني، ظهر اليوم الأحد، إخماد حريق محدود شب في سطح أحد مباني محطة قطار الحرمين في حي السليمانية، دون وقوع إصابات.

وكانت سحب الدخان قد شوهدت من مسافات بعيدة، فيما انتقلت فرق الإطفاء التابعة للدفاع المدني بجدة إلى الموقع، وعملت على الوصول إلى بؤرة الحريق للسيطرة عليه، حيث تتواصل الجهود لإخماده، فيما لم يصدر حتى اللحظة أي بيان عن الحادثة.

ولم يسفر الحادث عن إصابات، وتم إخلاء المحطة بالكامل، وإيقاف جميع الرحلات، وما زالت الجهود مستمرة من الدفاع المدني للسيطرة على الحريق.







