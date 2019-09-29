غداً.. منشآت تنظم برنامج بناء تواجدك الرقمي بغرفة تبوك

2019-09-29

متابعات الخليج 365 - واس

تنظم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ممثلةً بإدارة بناء القدرات، غداً برنامجاً تدريبياً بعنوان “بناء تواجدك الرقمي”، وذلك بمقر الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة تبوك.

وأوضحت الهيئة أن البرنامج يهدف إلى التعريف بأهمية التحول الرقمي في المشاريع، وإستراتيجيات المشاريع الرقمية وطرق تأسيس المواقع الإلكترونية، بالإضافة إلى التسويق من خلال الظهور على محركات البحث.

وأفادت أن البرنامج الذي سيكون تنظيمه على مدى ثلاثة أيام، يحتوي في يومه الأول على تدريب المستفيدين عن كيفية إنشاء موقع إلكتروني مبسط، وفي اليوم الثاني تدريبهم على كيفية إظهار مواقعهم الإلكترونية في منصات البحث، فيما سيتعلم المشاركون في اليوم الثالث كيفية إضافة الموقع في خرائط قوقل.

ووجهت إدارة بناء القدرات بالهيئة العامة للمنشآت الدعوة لرواد ورائدات الأعمال وملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمهتمين بهذا الشأن بمنطقة تبوك، لحضور هذه الدورة والاستفادة من المفاهيم والتعريفات التي ستطرح من خلالها، التي سيقدمها المختصون والخبراء بالهيئة.